Змеи атакуют детей в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области зафиксированы случаи укусов змей у детей. Об этом сообщил главный редактор информационного агентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

Пострадавшие обращались за медицинской помощью как в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу, так и в районные центральные больницы. Все дети были своевременно осмотрены и получили необходимое лечение. К счастью, обошлось без тяжелых последствий — ни одному из пациентов не понадобилась реанимационная помощь.

По словам Дмитрия Тимофеева, заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии НОДКБ, а также главного внештатного специалиста по детской анестезиологии и реанимации министерства здравоохранения региона, укусы чаще всего происходят, когда дети гуляют босиком по высокой траве.

Он также предупредил, что попытки схватить змею за хвост могут привести к агрессивной реакции со стороны пресмыкающегося и спровоцировать укус.

Медики настоятельно советуют родителям регулярно напоминать детям о правилах поведения на природе. Важно избегать высокой травы, носить плотную закрытую обувь и ни в коем случае не приближаться к змеям.

Ранее НИА "Нижний Новгород" сообщало, как вести себя при встрече со змеей.