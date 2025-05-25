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Общество

Сотрудничающий с ННГУ иранский институт подвергся обстрелам

18 июня 2025 10:58  [133] Общество
Сотрудничающий с ННГУ иранский институт подвергся обстрелам

В ночь на 18 июня израильские военные нанесли авиаудар по Университету Имама Хусейна, расположенному в столице Ирана — Тегеране. Об этом сообщил ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Олег Трофимов в своем телеграм-канале.

По его словам, всего месяц назад между ННГУ и этим иранским учебным заведением было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках договоренностей планировалась реализация совместных научных исследований, запуск образовательных программ и проведение летних школ.

"С Ираном у нас выстраивается интересное направление взаимодействия, в том числе в области медицины", — отметил Трофимов.

Ректор выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке удастся остановить, и стороны смогут найти пути к мирному урегулированию.

"Мы рассчитываем, что наши совместные проекты с иранскими коллегами продолжат развиваться в обычном режиме. Сейчас в ННГУ обучаются 57 студентов из Ирана. Мы на связи с каждым из них и готовы при необходимости оказать всю необходимую поддержку", — подчеркнул руководитель университета.

Ранее сообщалось, что квартира нижегородки подверглась разрушениям во время ракетной атаки на Тель-Авив.

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Теги:
Международное сотрудничество ННГУ
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