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Общество

Городец уcтановил международные связи с Ираном и Эфиопией

29 мая 2025 09:20  [144] Общество
Городец укрепляет международные связи с Ираном и Эфиопией

Городецкий округ Нижегородской области установил побратимские отношения с двумя зарубежными городами — Казвином в Иране и Дебре-Бырханом в Эфиопии. Об этом сообщил глава округа Александр Мудров в своем Telegram-канале.

Соглашения о сотрудничестве были заключены в рамках работы ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Подписание документов состоялось 28 мая.

Как отметил Александр Мудров, установление новых международных контактов открывает дополнительные перспективы для развития города.

По его словам, такие связи способствуют не только укреплению культурных и деловых отношений, но и создают условия для роста туристической привлекательности и расширения экономического обмена.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет развивать сотрудничество с КНДР. Также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил сотрудничество с генконсулом Белоруссии.

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Теги:
Городец Международное сотрудничество Побратим
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