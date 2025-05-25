Городец уcтановил международные связи с Ираном и Эфиопией Общество

Городецкий округ Нижегородской области установил побратимские отношения с двумя зарубежными городами — Казвином в Иране и Дебре-Бырханом в Эфиопии. Об этом сообщил глава округа Александр Мудров в своем Telegram-канале.

Соглашения о сотрудничестве были заключены в рамках работы ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Подписание документов состоялось 28 мая.

Как отметил Александр Мудров, установление новых международных контактов открывает дополнительные перспективы для развития города.

По его словам, такие связи способствуют не только укреплению культурных и деловых отношений, но и создают условия для роста туристической привлекательности и расширения экономического обмена.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет развивать сотрудничество с КНДР. Также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил сотрудничество с генконсулом Белоруссии.