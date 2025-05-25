Спасатели отработают действия при ЧС рядом с канатной дорогой на Бору Общество

Фото: Кира Мишина

Сотрудники МЧС России проведут масштабные учения в районе канатной дороги на Бору в Нижегородской области. Тренировка состоится в четверг, 19 июня.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, целью мероприятия станет отработка слаженных действий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В учениях будут задействованы силы и техника региональной подсистемы РСЧС. Также к работе подключится аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части.

На месте развернут подвижный пункт управления, что позволит координировать действия всех участников учений в режиме реального времени.

Нижегородцев просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике — учения плановые и не представляют угрозы.

Ранее сообщалось, что аэрофотосъемка при помощи дронов будет организована на севере Нижегородской области.