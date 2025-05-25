Большинство россиян, пожелавших покинуть Иран после начала конфликта, вывезены

Фото:
Большинство россиян, которые решили уехать из Ирана после обострения конфликта с Израилем, смогли покинуть страну. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу посольства России.
В момент обострения конфликта в Иране находилось более 2 тысяч россиян, среди которых были как туристы, так и люди, проживающие в стране на постоянной основе.
Посольство России в Иране заявило, что окажет помощь всем российским гражданам, решившим покинуть страну. По состоянию на текущий момент, информация о пострадавших среди россиян отсутствует.
Ранее стало известно, что самолёт с эвакуированными россиянами успешно приземлился в Москве. В группу эвакуации вошли около 200 человек, в том числе делегация учёных из МГИМО.
Напомним, по данным Российского союза туриндустрии, практически всех российских туристов, пожелавших покинуть Иран и Израиль, уже вывезли из этих стран.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+