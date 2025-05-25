Большинство россиян, пожелавших покинуть Иран после начала конфликта, вывезены Общество

Фото: с сайта iran.mid.ru

Большинство россиян, которые решили уехать из Ирана после обострения конфликта с Израилем, смогли покинуть страну. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу посольства России.

В момент обострения конфликта в Иране находилось более 2 тысяч россиян, среди которых были как туристы, так и люди, проживающие в стране на постоянной основе.

Посольство России в Иране заявило, что окажет помощь всем российским гражданам, решившим покинуть страну. По состоянию на текущий момент, информация о пострадавших среди россиян отсутствует.

Ранее стало известно, что самолёт с эвакуированными россиянами успешно приземлился в Москве. В группу эвакуации вошли около 200 человек, в том числе делегация учёных из МГИМО.

Напомним, по данным Российского союза туриндустрии, практически всех российских туристов, пожелавших покинуть Иран и Израиль, уже вывезли из этих стран.