Граждане России не пострадали при иранских ударах по Израилю Общество

Фото: с сайта israel.mid.ru: Здание посольства России в Тель-Авиве

В посольстве РФ в Израиле не получали сведений о гражданах России, которые могли пострадать в результате ракетных атак со стороны Ирана. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.

"Находимся в постоянном контакте с представителями израильских властей для отслеживания данного вопроса", - уточнили представители дипмиссии.

Кроме того, сообщается, что на горячую линию и электронную почту Посольства России в Тель-Авиве поступили более 850 звонков и 500 электронных писем от находящихся на территории Израиля российских граждан.

Россиянам посоветовали покинуть Израиль через наземный переход на границе с Египтом. Для вылета из Шарм-эш-Шейха виза не нужна, а в Каире её можно получить за 25 долларов на КПП. Погранпереход открыт круглосуточно. Также можно выехать через Иорданию, но там на трёх КПП нужно оформлять визу за 60 долларов, а билеты из Аммана в Москву раскуплены до июля.

По данным Российского союза туриндустрии, практически всех российских туристов, пожелавших покинуть Иран и Израиль, уже вывезли из этих стран. Небольшое количество людей остаются в Израиле для лечения или планового отдыха, сообщил РСТ.

Как сообщалось ранее, квартира нижегородки, проживающей в Тель-Авиве, оказалась под ударом во время ракетной атаки, нанесённой по Израилю.