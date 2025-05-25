ИИ внедряется в систему здравоохранения Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

По сообщению министерства здравоохранения региона искусственный интеллект помогает нижегородским врачам-специалистам проводить более качественную и глубокую диагностику.

ИИ анализирует результаты КТ и МРТ, маммографии, флюорографии и рентгенодиагностики. Еженедельно тестируется около 5000 снимков. В настоящий момент уже более 300 единиц техники различных учреждений здравоохранения области подключено к работе со специальной платформой для использования искусственного интеллекта. Кроме этого, ИИ начали подключать к анализу электронных историй болезни, что позволяет выявлять сбои в протоколах лечения. Специалисты Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ), который создан минздравом региона для координации этого направления работы, отмечают, что это очень перспективное направления для развития медицины.

Традиционные профессиональные виды деятельности человека переживают сегодня масштабную конвергенцию. Технологии ИИ кратно увеличивают потенциал человеческих знаний, навыков и опыта.

Наблюдая за этими процессами, мы попросили экспертов поразмышлять о том, в каких еще сферах профессиональной человеческой деятельности ИИ начнет дублировать, а затем и вытеснять человека и как быстро это может произойти?

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"Искусственный интеллект уже стал неотъемлемым элементом человеческого общества. Причем, это произошло в необычайно сжатые сроки. Скорость внедрения технологий ИИ и быстрое расширение сферы его использования, свидетельствуют о том, что в обществе уже был сформирован запрос на такую технологи. Она упала на подготовленную почву и быстро дала плоды. Позитивный эффект от использования ИИ оказался настолько очевидным, что все сомнения и опасения от долговременных последствий его внедрения вглубь нашей культуры оказались буквально сметены. Теперь общество стоит перед свершившимся фактом: отказаться от ИИ невозможно".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Вопрос, к которому сегодня вплотную подошло человечество, – это, отнюдь, не вопрос освобождения от рутинных процессов. Если бы все было так просто, то в скором времени невозможно было бы найти вид человеческой деятельности, который люди бы не постарались спихнуть на аутсорсинг ИИ. Да, да, и любовную лирику тоже... Однако это только в начале кажется, что ИИ предлагает человечеству глобальную комфортность техногенной цивилизации. На самом деле точка бифуркации при входе в эту техноутопию – это вопрос делегирования ответственности, за процесс принятия решений. ИИ может предложить человеку такой сервис. А что человек? К сожалению, вся история человечества – есть свидетельство стремления к удовлетворению этой реликтовой и иллюзорной потребности - снятия с себя ответственности".

Андрей Чугунов, журналист, отмечает роль ИИ в перераспределении усилий от человека:

"Искусственный интеллект", по-английски называется Artificial Intelligence (AI). Один из вариантов перевода слова Artificial — "протез", другой — "созданный человеком". Intelligence можно перевести как "умственные способности". Выходит, AI — это созданный человеком протез умственных способностей. Звучит не так пафосно, как "искусственный интеллект", но (как мне кажется) более точно функционал AI. То есть, задача любого AI — помогать в решении рутинных операций, а именно: сбор, классификация, анализ, выдача рекомендаций на основе заданных алгоритмов решения".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"То, что в массах получило обозначение ИИ и слабо отражающее реальность "искусственный интеллект", является сложной системой сочетающей большие языковые модели (LLM), математические модули и возможности по статистической обработке колоссальных по объемам данных. Новость, собственно именно об этом - применение ИИ в медицинской диагностике, где статистика признаков и способность точного сравнения играют важную роль. Из того, что представляет собой современный ИИ и его основных возможностей, следуют и ближайшие перспективы его массового применения. В силу своей специфики, ИИ начнет постепенно вытеснять человека и из многих "псевдо творческих" специальностей, которые в своем базовом звене превратились во многом в шаблонно-конвейерные процессы: дизайн, журналистика, разные виды общественных коммуникаций и рекламы, маркетинг и т.п.".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС констатирует постепенное превышение цифровых технологий над возможностями человеческого разума:

"Активное использование искусственного интеллекта в повседневной жизни – это будущее ставшее реальностью. Новости о внедрении технологий в сферу медицины Нижегородского региона – это пример того, как новации способны усиливать человеческий потенциал. Ведь в этой сфере что главное?! – быстро и качественно вылечить пациента, а в тяжелых случаях – спасти жизнь. Искусственный интеллект помогает не только определять патологии исходя из загруженных данных о болезни, но и снижает вероятность врачебных ошибок. Это оптимизирует работу больниц и разгружает занятость специалистов в условиях большого потока пациентов и ограниченных ресурсов".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".