Елена Мозгунова: "Активное использование ИИ - это будущее, ставшее реальностью" Общество

По сообщению министерства здравоохранения региона искусственный интеллект помогает нижегородским врачам-специалистам проводить более качественную и глубокую диагностику.

ИИ анализирует результаты КТ и МРТ, маммографии, флюорографии и рентгенодиагностики. Еженедельно тестируется около 5000 снимков. В настоящий момент уже более 300 единиц техники различных учреждений здравоохранения области подключено к работе со специальной платформой для использования искусственного интеллекта. Кроме этого, ИИ начали подключать к анализу электронных историй болезни, что позволяет выявлять сбои в протоколах лечения.

Специалисты Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ), который создан минздравом региона для координации этого направления работы, отмечают, что это очень перспективное направления для развития медицины.

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Активное использование искусственного интеллекта в повседневной жизни – это будущее ставшее реальностью. Новости о внедрении технологий в сферу медицины Нижегородского региона – это пример того, как новации способны усиливать человеческий потенциал. Ведь в этой сфере что главное?! – быстро и качественно вылечить пациента, а в тяжелых случаях – спасти жизнь. Искусственный интеллект помогает не только определять патологии исходя из загруженных данных о болезни, но и снижает вероятность врачебных ошибок. Это оптимизирует работу больниц и разгружает занятость специалистов в условиях большого потока пациентов и ограниченных ресурсов.

Очевидно, в ближайшие 5 лет мы столкнемся с тем, что цифровые технологии будут доминировать над возможностями человеческого разума там, где требуется обработка больших объемов информации и деятельность по строго обозначенным типичным алгоритмам. Если говорить о конкретных сферах профессиональной деятельности, полагаю, в финансовом, банковском секторе это коснется автоматизации расчетов и работы с различными рисками. В юриспруденции – анализ данных и подготовка типовой документации. Логистика, транспорт – оптимизация маршрутов, например.

Хочется надеяться и поспорить с распространенным постулатом о том, что цифровые технологии постепенно вытеснят человека из многих профессиональных областей деятельности. Все же, такие уникальные качества и свойства, как эмпатия, творческое и критическое мышление, этический выбор останутся приоритетом неискусственного интеллекта. Мне больше нравится тренд синергии человеческого разума и цифровых технологий, когда есть эффективное взаимодействие с ИИ, использование его возможностей для повышения качества своей работы".