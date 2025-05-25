Уголовное наказание за автоподставы хотят ввести в России Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области, архив

В Госдуму внесён законопроект, ужесточающий наказание за организацию подставных аварий для вымогательства денег. Сейчас такие дела рассматриваются как мошенничества, и действующие меры депутаты считают неэффективными.

В частности, авторы инициативы предлагают рассматривать действия автоподставщиков как преступление против собственности и включить его в раздел 21 УК РФ. За организацию подобных ситуаций на дороге может грозить тюремное заключение сроком до четырёх лет. В случае если преступление было совершено группой лиц или нанесло серьёзный вред здоровью, наказание может быть увеличено до семи лет лишения свободы.

Судебный автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с телеканалом "360" поддержал идею законопроекта, отметив, что мошенники активизировались в сфере автострахования.

Славнов считает необходимым ввести уголовную ответственность не только для автоподставщиков, но и для должностных лиц, участвующих в схемах. По его мнению, штрафы и наказания должны быть соизмеримы с ущербом, который наносят мошенники.

Эксперт предложил страховым компаниям активнее участвовать в борьбе с мошенничеством, например, создать систему, позволяющую гражданам сообщать о подозрительных случаях. Проверку таких сообщений должны проводить сами страховые компании, а водителей, уличённых в мошенничестве, вносить в базу неблагонадежных, чтобы исключить их из числа страхователей.