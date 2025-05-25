Щелоков намерен ужесточить наказание за попрошайничество в Арзамасе Общество

Глава Арзамаса Александр Щелоков выступил с инициативой ужесточить меры ответственности за уличное попрошайничество. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, подчеркнув, что соответствующее предложение будет направлено в Законодательное собрание Нижегородской области через Арзамасскую городскую думу.

По словам Щелокова, жители города регулярно жалуются на попрошаек, которые действуют особенно активно в центральной части Арзамаса — в районе Соборной площади и Гостиного ряда. Сам мэр также неоднократно сталкивался с подобными ситуациями.

Он отметил, что поведение некоторых попрошаек носит навязчивый и вызывающий характер, что, по его мнению, вызывает у горожан "отвращение и неуважение".

"Пройти от точки А до точки Б по Гостиному ряду или Соборной площади без назойливого сопровождения бывает непросто. А в искренность обещаний молиться за определённую сумму верится с трудом", — написал Щелоков.

Ранее мэр уже обращался в полицию по этому вопросу, однако теперь он нацелен на системные изменения. По его словам, проект поправок в кодекс об административных правонарушениях уже подготовлен и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что разгром Пушкинской выставки в парке Арзамаса закончился полицейской проверкой.