17-летнего студента-вандала поймали в Арзамасе Происшествия

В Арзамасе Нижегородской области сотрудники полиции задержали 17-летнего молодого человека, обвиняемого в нанесении граффити на объекты городского имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В конце марта 2025 года в ОМВД "Арзамасский" поступили заявления от местных жителей о порче фасадов зданий и других объектов городской инфраструктуры. В ходе проверки и анализа записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого.

Им оказался местный житель — студент одного из средних профессиональных учебных заведений Арзамаса. Установлено, что он нанес надписи на автомобиль "Газель", городскую Доску Почёта, дорожные знаки, фасады частных домов на улице Карла Маркса, а также на информационный стенд в парке Победы.

Кроме того, при задержании выяснилось, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и распивал спиртные напитки в общественном месте. За это он был привлечён к административной ответственности. В 2024 году нарушитель уже был поставлен на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

Полицейские провели с юношей профилактическую беседу и разъяснили, что его действия подпадают под состав административного правонарушения.

Также, поскольку несовершеннолетний совершал противоправные действия в ночное время без сопровождения взрослых, к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних") был привлечён его законный представитель.

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