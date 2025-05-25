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Общество

Минтруд поднимет МРОТ до 27 тысяч рублей в 2026 году

20 июня 2025 12:53  [100] Общество
Минтруд поднимет МРОТ до 27 тысяч рублей в 2026 году

В следующем году минимальная заработная плата в России превысит 27 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), передаёт телеканал "360".

По словам Котякова, учитывая текущую динамику роста заработных плат, в 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) достигнет отметки выше 27 тысяч рублей.

Министр отметил, что повышение минимального размера оплаты труда коснётся около 4,6 млн работников. В данный момент разрабатываются и готовятся соответствующие нормативные акты, которые будут регулировать это повышение.

Напомним, в мае 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Согласно указу власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.

Глава государства по итогам своего послания парламенту указал правительству обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами.

В настоящее время МРОТ составляет 22 440 рублей - это 48% от средней медианной зарплаты по стране.

Кстати, в ходе опросов нижегородцы оценили желаемый уровень МРОТ в 48 тысяч рублей.

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Теги:
Зарплата МРОТ
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