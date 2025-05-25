Нарколог Фаворский рассказал, почему подростки начинают употреблять наркотики Общество

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Подростковое употребление наркотиков по-прежнему остаётся серьёзной проблемой, несмотря на профилактические меры и уголовную ответственность. Как объяснил заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский, основные причины этого — неблагополучная атмосфера в семье, давление со стороны сверстников и личностные особенности подростков.

По его словам, дети чаще всего пробуют наркотики в компаниях, где боятся показаться "не такими", лишиться авторитета или быть исключёнными из круга общения. Решающим становится страх отказа, а не реальное желание употреблять.

Фаворский также перечислил тревожные признаки, которые могут указывать на контакт с наркотиками: резкие перемены в поведении, нарушение сна, потеря интереса к учёбе, исчезновение вещей из дома и появление подозрительных предметов среди личных вещей ребёнка.

Специалист рекомендует начинать открытые разговоры с детьми о вреде наркотиков уже с 10-12 лет и обязательно обучать их навыкам уверенного отказа. Он также предостерёг родителей от "летнего риска" — подработок подростков в качестве курьеров, которые на деле оказываются распространителями наркотиков. За такие действия подростки могут понести уголовную ответственность уже с 14 лет.

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