Почему подростки тянутся к наркотикам и как этого избежать: объясняет врач-нарколог Общество

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Несмотря на активную профилактическую работу, антинаркотическую пропаганду и строгие меры уголовной ответственности, наркотики продолжают проникать в подростковую среду. Часто родители даже не догадываются, что их ребенок уже находится в зоне риска. Почему подростки пробуют запрещённые вещества, как это распознать на ранней стадии и что делать, чтобы уберечь ребёнка от беды — рассказал Алексей Фаворский, заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера.

Что толкает подростка к первым опытам с наркотиками?

По словам специалиста, причин несколько — и все они переплетены. Их условно можно разделить на три группы: семейные, социальные и личностные.

Часто в основе — проблемы внутри семьи: эмоциональное отчуждение, конфликты между родителями, развод, материальные трудности, а также зависимость у близких родственников. Всё это повышает уязвимость подростка.

Добавим к этому влияние среды: неприятие сверстниками, желание "быть как все", стремление вписаться в компанию, страх быть отвергнутым. Подростковая психика ещё не обладает зрелыми механизмами самоконтроля, поэтому эмоциональное возбуждение и жажда новых впечатлений часто берут верх.

Личностные факторы тоже играют роль. Низкая самооценка, скука, отсутствие увлечений, неспособность отказывать, а также склонность к другим зависимостям, например, игромании или интернет-зависимости.

"Наиболее частый сценарий – первый опыт происходит в компании сверстников. Ребёнок сталкивается с выбором: отказаться и быть отвергнутым или согласиться и сохранить своё место в группе. Страх быть 'белой вороной' настолько велик, что подросток идёт на риск для здоровья и жизни", — отметил Алексей Фаворский.

Какие сигналы должны насторожить родителей?

Определить, что ребёнок употребляет наркотики, бывает крайне сложно. Особенно если это разовые эпизоды или начальные стадии. Однако есть ряд признаков, которые могут вызвать подозрение:

Физиологические симптомы:

Изменения в цвете кожи — бледность или резкое покраснение;

Расширенные или суженные зрачки, покраснение глаз;

Проблемы с речью — ускоренная или заторможенная речь;

Потеря или усиление аппетита, резкое изменение веса;

Нарушения координации, частое спотыкание;

Проблемы с ЖКТ, скачки давления, хронический кашель.

Поведенческие изменения:

Резкая смена настроения, раздражительность;

Отстранённость, потеря интереса к учёбе, хобби, семье;

Бессонница или чрезмерная сонливость;

Прогулы, уходы из дома;

Снижение успеваемости, замкнутость;

Частые просьбы о деньгах, исчезновение вещей из дома;

Секретность в телефонных разговорах, использование сленга;

Неопрятный внешний вид, отказ от общения с близкими.

Вещдоки:

Следы от уколов, синяки, подозрительные порезы;

Свернутые в трубочки купюры, закопчённые ложки, фольга;

Банки, пузырьки, таблетки, "жевательные конфеты" непонятного происхождения;

Пакетики, весы, капсулы, пустые пачки из-под сигарет.

Как правильно говорить с ребёнком о наркотиках?

К разговору о наркотиках нужно подходить с умом и заранее. Начинать желательно в возрасте 10-12 лет. Именно в этот период дети сталкиваются с первыми искушениями: сигаретами, алкоголем, а иногда и более серьёзными веществами.

"Важно не читать морали, а разговаривать с ребёнком открыто и честно. Объяснить, что наркомания — это тяжёлая, часто неизлечимая болезнь, избежать которой можно только одним способом — не пробовать вообще", — советует Алексей Фаворский.

Лучше всего, если ребёнок заранее будет знать, как грамотно и твёрдо отказаться. Родители могут помочь отработать фразы-отказы, разобрать возможные ситуации: от "мне это неинтересно" до "мне нельзя, у меня проблемы со здоровьем". Главная цель — дать подростку внутреннюю опору, чтобы он мог уверенно сказать "нет", не опасаясь за своё положение в компании.

Новый риск: наркотики под видом "работы"

С началом летних каникул родители должны быть особенно бдительны.

Интернет пестрит объявлениями о "работе для подростков" с высоким доходом. Часто за этим скрываются предложения по работе так называемыми "закладчиками" — курьерами, распространяющими наркотики.

"Нужно понимать: подросток, выполняющий такую 'работу', рискует получить реальный уголовный срок — начиная с 14 лет. И речь может идти не просто о нескольких годах, а вплоть до пожизненного заключения", — подчеркнул нарколог.

Чтобы не допустить беды, родителям стоит:

Интересоваться кругом общения ребёнка;

Следить за его активностью в социальных сетях;

Обращать внимание на внезапные изменения в поведении и финансовом положении;

Проверять наличие подозрительных предметов среди личных вещей;

Объяснять, что анонимности в интернете не существует, особенно в мессенджерах.

Если есть подозрения — не медлите

Если у родителей возникают подозрения, что подросток мог приобщиться к наркотикам, затягивать нельзя. Обратиться за консультацией к врачу-наркологу — не стыдно. Это может спасти не только здоровье, но и судьбу ребёнка.

"На ранних стадиях ещё можно многое изменить. Главное — не пускать ситуацию на самотёк и не ждать, пока будет поздно", — заключил Алексей Фаворский.

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