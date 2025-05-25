Почему подростки тянутся к наркотикам и как этого избежать: объясняет врач-нарколог

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Несмотря на активную профилактическую работу, антинаркотическую пропаганду и строгие меры уголовной ответственности, наркотики продолжают проникать в подростковую среду. Часто родители даже не догадываются, что их ребенок уже находится в зоне риска. Почему подростки пробуют запрещённые вещества, как это распознать на ранней стадии и что делать, чтобы уберечь ребёнка от беды — рассказал Алексей Фаворский, заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера.
По словам специалиста, причин несколько — и все они переплетены. Их условно можно разделить на три группы: семейные, социальные и личностные.
Часто в основе — проблемы внутри семьи: эмоциональное отчуждение, конфликты между родителями, развод, материальные трудности, а также зависимость у близких родственников. Всё это повышает уязвимость подростка.
Добавим к этому влияние среды: неприятие сверстниками, желание "быть как все", стремление вписаться в компанию, страх быть отвергнутым. Подростковая психика ещё не обладает зрелыми механизмами самоконтроля, поэтому эмоциональное возбуждение и жажда новых впечатлений часто берут верх.
Личностные факторы тоже играют роль. Низкая самооценка, скука, отсутствие увлечений, неспособность отказывать, а также склонность к другим зависимостям, например, игромании или интернет-зависимости.
"Наиболее частый сценарий – первый опыт происходит в компании сверстников. Ребёнок сталкивается с выбором: отказаться и быть отвергнутым или согласиться и сохранить своё место в группе. Страх быть 'белой вороной' настолько велик, что подросток идёт на риск для здоровья и жизни", — отметил Алексей Фаворский.
Определить, что ребёнок употребляет наркотики, бывает крайне сложно. Особенно если это разовые эпизоды или начальные стадии. Однако есть ряд признаков, которые могут вызвать подозрение:
Физиологические симптомы:
Поведенческие изменения:
Вещдоки:
К разговору о наркотиках нужно подходить с умом и заранее. Начинать желательно в возрасте 10-12 лет. Именно в этот период дети сталкиваются с первыми искушениями: сигаретами, алкоголем, а иногда и более серьёзными веществами.
"Важно не читать морали, а разговаривать с ребёнком открыто и честно. Объяснить, что наркомания — это тяжёлая, часто неизлечимая болезнь, избежать которой можно только одним способом — не пробовать вообще", — советует Алексей Фаворский.
Лучше всего, если ребёнок заранее будет знать, как грамотно и твёрдо отказаться. Родители могут помочь отработать фразы-отказы, разобрать возможные ситуации: от "мне это неинтересно" до "мне нельзя, у меня проблемы со здоровьем". Главная цель — дать подростку внутреннюю опору, чтобы он мог уверенно сказать "нет", не опасаясь за своё положение в компании.
С началом летних каникул родители должны быть особенно бдительны.
Интернет пестрит объявлениями о "работе для подростков" с высоким доходом. Часто за этим скрываются предложения по работе так называемыми "закладчиками" — курьерами, распространяющими наркотики.
"Нужно понимать: подросток, выполняющий такую 'работу', рискует получить реальный уголовный срок — начиная с 14 лет. И речь может идти не просто о нескольких годах, а вплоть до пожизненного заключения", — подчеркнул нарколог.
Чтобы не допустить беды, родителям стоит:
Если у родителей возникают подозрения, что подросток мог приобщиться к наркотикам, затягивать нельзя. Обратиться за консультацией к врачу-наркологу — не стыдно. Это может спасти не только здоровье, но и судьбу ребёнка.
"На ранних стадиях ещё можно многое изменить. Главное — не пускать ситуацию на самотёк и не ждать, пока будет поздно", — заключил Алексей Фаворский.
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