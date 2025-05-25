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Экономика

Нижегородская область заняла 14 место в рейтинге социально-экономического развития

23 июня 2025 08:40  [108] Экономика
Нижегородская область заняла 14 место в рейтинге социально-экономического развития

Нижегородская область опустилась на три строчки в ежегодном рейтинге социально-экономического положения российских регионов, подготовленном аналитиками РИА Новости.

Исследование основано на данных за 2024 год. Эксперты оценивали субъекты Федерации по совокупности ключевых показателей: масштаб экономики, объёмы выпуска товаров и услуг, уровень доходов населения, безработица, смертность, а также доля граждан, находящихся за чертой бедности.

Информационная база рейтинга включала официальные сведения Росстата, Минфина, Банка России, Федерального казначейства и Единого портала бюджетной системы.

Если в 2023 году Нижегородская область занимала 11-е место с результатом 67,7 балла, то в итогах за 2024 год она оказалась на 14-й позиции. При этом интегральный балл региона даже немного вырос — до 67,9.

В тройке лидеров изменений не произошло. Первое место сохранила Москва с 94,9 балла. За ней следуют Санкт-Петербург (90,3) и Татарстан (86,8).

Список регионов с наименьшими показателями также остался прежним. В числе аутсайдеров — Ингушетия (18,7), Еврейская автономная область (17,3) и Республика Тыва (15,5).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 39-е место в России по доступности бензина. До этого выяснилось, что регион занял 44 место по уровню благосостояния семей. 

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Теги:
Деньги Рейтинг экономика
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