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Экономика

Нижегородская область заняла 39-е место в России по доступности бензина

09 июня 2025 10:40  [1] Экономика

Нижегородская область занимает 39-е место среди российских регионов по доступности бензина. Соответствующие данные приводятся в исследовании издания "РИА Новости".

В расчет брали стоимость бензина марки АИ-92 и среднемесячную заработную плату жителей.

Так, в Нижегородской области можно купить 1072 литра бензина среднюю зарплату по региону. При этом средняя цена марки АИ-92 тогда составляла 56,40 рубля. Цена топлива в апреле 2025 года выросла на 2,2% с декабря 2024 года.

Несмотря на заметное подорожание бензина в регионе (с 55,16 до 56,40 за литра) объем покупаемого топлива вырос на 66 литров с декабря прошлого года.

На первом месте в рейтинге вновь оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка, где на среднюю зарплату можно купить более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц, в то время как по стране этот показатель составляет 1385 литров.

Замыкают список Чечня и Ингушения, где жители могут купить не более 700 литров бензина.

В 79 регионах России цены на бензин АИ-92 выросли. Дешевле всего литр АИ-92 обойдется в Челябинской области (52,75 л), а дороже – в Республике Саха (72,07 л).

Ранее сообщалось, что ограничение на экспорт бензина продлили до 31 августа.

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Теги:
Бензин Рейтинг Цены
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