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Экономика

Лучшую швею выбрали в Нижегородской области

23 июня 2025 12:09  [97] Экономика
Лучшую швею выбрали в Нижегородской области

Фото: Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея». 
Организаторами регионального этапа выступили управление по труду и занятости населения Нижегородской области совместно с предприятием АО «Меридиан» и Нижегородским индустриальным колледжем.

Конкурс проходил в рамках реализации федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры» для повышения престижа рабочих профессий, совершенствования профессиональных знаний и методов работы, а также для содействия росту квалификации кадров. 

По словам руководителя управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игоря Пантюхина, профессия швеи уже много лет остается одной из самых востребованных в регионе. 

«Сегодня работодателям требуется около 1700 специалистов – именно столько вакансий заявлено в службе занятости. Этот конкурс дает мастерицам прекрасную возможность не только продемонстрировать свое профессиональное мастерство, но и перенять передовой опыт, освоить новые технологии и повысить квалификацию. Особенно важно, что мы таким образом поддерживаем талантливых специалистов, чей ежедневный труд способствует развитию всей отрасли», – отметил Игорь Пантюхин.

Участницы продемонстрировали знания технологии производства швейных изделий, навыки работы на различном оборудовании и умение устранять неисправности. Конкурсная программа включала теоретический этап с тестированием и решением задач, а также практическое задание по обработке карманов, воротника со стойкой и низа изделия. 

Лучше всех с заданиями справилась, заняв в итоге первое место, сотрудница предприятия ООО «Бриг» Надежда Степанова из Нижнего Новгорода с рабочим стажем 11 лет. Второе и третье места – у мастериц из Лыскова Натальи Крайновой и Любови Швеченковой. Они работают в компании по пошиву спецодежды и обуви АО «Меридиан», стаж каждой швеи – 14 лет. 

Победительница регионального этапа представит Нижегородскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет на Нижегородской ярмарке 11–12 сентября 2025 года. 

За всю историю финалы конкурса «Лучший по профессии» проходили в 45 регионах России: от Калининграда до Камчатки. В 2025 году конкурс проводится по 20 номинациям, в каждой из которых победителям выплачивается денежное поощрение: за I место – 1 млн рублей, II место – 500 тыс. рублей, III место – 300 тыс. рублей.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. 

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Теги:
Конкурсы Нацпроект Работа
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