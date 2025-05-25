21-летняя студентка ННГУ рассказала правду о своем "похищении" (видео)

Фото:
Таинственно пропавшая две недели назад студентка из Кстовского района призналась, что не подвергалась насилию в Москве. Видео с ней опубликовали сотрудники полиции в своем телеграм-канале.
Напомним, что студентка ННГУ пропала в начале июня. Со слов родителей, им поступали сообщения и звонки с требованием выкупа. Через несколько дней в полиции сказали, что ведутся оперативные мероприятия по розыску пропавшей.
Вечером 23 июня представитель МВД России Ирина Волк объявила, что девушка найдена, с ней все в порядке. Оказалось, что 21-летняя нижегородка купила билет на самолет до Москвы. Она прилетела туда 9 июня.
Полицейский спросил, зачем девушка прилетела в чужой город. Та ответила: "Посмотреть Москву и узнать по поводу университета - смогу ли поступить".
Также девушка рассказала, что две недели находилась в другом регионе одна. С родителями на связь не выходила. Уверяет, что ни к кому претензий не имеет.
"Никто меня насильно не удерживал. Никогда", - заверила девушка и добавила, что родителям ничего передать не хочет.
В МВД поинтересовались жутким видео, в котором она попросила родителей выполнить требования якобы похитителей. Пояснила, что сняла видео для себя.
"Просто у меня с подругой был разговор. И у нас типа как челлендж был", - заключила студентка.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+