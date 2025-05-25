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Происшествия

21-летняя студентка ННГУ рассказала правду о своем "похищении" (видео)

23 июня 2025 21:26  [89] Происшествия
Похищенная нижегородка рассказала правду о своем исчезновении

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Нижегородской области

Таинственно пропавшая две недели назад студентка из Кстовского района призналась, что не подвергалась насилию в Москве. Видео с ней опубликовали сотрудники полиции в своем телеграм-канале. 

Напомним, что студентка ННГУ пропала в начале июня. Со слов родителей, им поступали сообщения и звонки с требованием выкупа. Через несколько дней в полиции сказали, что ведутся оперативные мероприятия по розыску пропавшей. 

Вечером 23 июня представитель МВД России Ирина Волк объявила, что девушка найдена, с ней все в порядке. Оказалось, что 21-летняя нижегородка купила билет на самолет до Москвы. Она прилетела туда 9 июня. 

Полицейский спросил, зачем девушка прилетела в чужой город. Та ответила: "Посмотреть Москву и узнать по поводу университета - смогу ли поступить". 

Также девушка рассказала, что две недели находилась в другом регионе одна. С родителями на связь не выходила. Уверяет, что ни к кому претензий не имеет. 

"Никто меня насильно не удерживал. Никогда", - заверила девушка и добавила, что родителям ничего передать не хочет. 

В МВД поинтересовались жутким видео, в котором она попросила родителей выполнить требования якобы похитителей. Пояснила, что сняла видео для себя. 

"Просто у меня с подругой был разговор. И у нас типа как челлендж был", - заключила студентка. 

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Теги:
Похищение пропавшие Студенты
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