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Общество

Нижегородские ветераны поучаствовали в мероприятии к 84-й годовщине начала ВОВ

24 июня 2025 10:03  [37] Общество
Нижегородские ветераны поучаствовали в мероприятии к 84-й годовщине начала ВОВ

Фото: пресс-служба КУПНО

23 июня на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В нем приняли участие около 40 нижегородских ветеранов – жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, труженики тыла, дети военного времени.

«22 июня – одна из самых значимых памятных дат для нашего народа. В эти июньские дни в России и за рубежом вспоминают всех тех, кто погиб в боях и в лазаретах, был замучен в концлагерях и в плену, умер от голода в блокаду и от лишений в тылу. Дорогие ветераны, для каждого из нас вы – живой пример стойкости и мужества. Вы – свидетели и участники героических событий – основа нашей исторической памяти! Именно у вас мы учимся тому, как нужно любить свою Родину, и передаем эти знания новым поколениям. Мы всегда будем оберегать память о тех, кто внес вклад в сохранение свободы и независимости России!» – сказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, обращаясь к участникам мероприятия.

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

Участие в мероприятии приняли также нижегородские волонтеры Победы и представители Областного дома ветеранов.

Кульминацией встречи стало выступление артистов Театра юного зрителя, подготовленное специально для ветеранов. В программу театрализованного представления «Дворик Победы» вошло прочтение стихов и исполнение песен военных лет.

Гостям также продемонстрировали материалы областной фотовыставки «В память о войне», подготовленной нижегородским Домом ветеранов. В экспозиции собраны редкие и уникальные фотографии из семейных архивов нижегородцев – участников событий Великой Отечественной войны.

«22 июня – эта очень трагическая дата в истории моей семьи. Никто из моих родных, ушедших на войну, не вернулся домой. Я не понаслышке знаю, что такое безотцовщина. Этой теме посвящены многие мои стихи», – поделилась ветеран Великой Отечественной войны, ребенок военного времени Антонина Семеновна Сазонова.

О своем творчестве, посвященном теме войны, рассказал и житель блокадного Ленинграда Владимир Михайлович Абрамов.

«Те, кто встретил войну еще ребенком, зачастую помнят события этого времени даже лучше, чем взрослые. Я помню все: голод, холод, бомбежки. Такое невозможно забыть, и самое главное, об этом забыть нельзя. Вот почему я написал восемь книг в стихах о блокаде, о войне. Очень хочу пожелать будущим поколениям одного – мира. При этом молодежи важно помнить великое крылатое выражение: «У России есть только два союзника – её армия и флот». Всем нашим юношам следует хорошо учиться и обязательно идти в армию, чтобы быть способными защитить свою страну», – сказал ветеран.

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Теги:
Ветераны ВОВ КУПНО
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