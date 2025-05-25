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Экономика

Минэкономразвития предлагает нижегородскому бизнесу оценить работу контролирующих органов

24 июня 2025 13:57  [94] Экономика
Минэкономразвития предлагает нижегородскому бизнесу оценить работу контролирующих органов

Фото: Никита Духник

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области проводит опрос бизнеса о качестве работы органов контроля.

Внимание уделяется таким критериям, как число контрольных мероприятий, приходящееся на хозяйствующий субъект в год; доля компаний, столкнувшихся с административным давлением со стороны органов власти или естественных монополий; удовлетворенность предпринимателей процедурой прохождения контрольных (надзорных) мероприятий.

«Представители бизнеса могут оставить предложения об улучшении качества проведения контрольных мероприятий. „Обратная связь“ от предпринимателей — важный элемент дальнейшей оптимизации контроля. Ее цель — снижение административной нагрузки на добросовестный бизнес», — подчеркнула заместитель министра экономического развития региона Алевтина Еремина.

Анкета анонимна. Полученные данные будут использованы в обобщенном виде. Принять участие в опросе можно, заполнив анкету на инвестиционном портале региона.

По итогам 2024 года бизнес отмечал, что процедуры прохождения проверок понятны и удобны, а контрольные мероприятия не оказали влияния на хозяйственную деятельность. Также было отмечено снижение среднего количества контрольных мероприятий.

Напомним, что с 2025 года деятельность по поддержке бизнеса стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Теги:
Инвестиции Нацпроект
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