Минэкономразвития предлагает нижегородскому бизнесу оценить работу контролирующих органов

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Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области проводит опрос бизнеса о качестве работы органов контроля.
Внимание уделяется таким критериям, как число контрольных мероприятий, приходящееся на хозяйствующий субъект в год; доля компаний, столкнувшихся с административным давлением со стороны органов власти или естественных монополий; удовлетворенность предпринимателей процедурой прохождения контрольных (надзорных) мероприятий.
«Представители бизнеса могут оставить предложения об улучшении качества проведения контрольных мероприятий. „Обратная связь“ от предпринимателей — важный элемент дальнейшей оптимизации контроля. Ее цель — снижение административной нагрузки на добросовестный бизнес», — подчеркнула заместитель министра экономического развития региона Алевтина Еремина.
Анкета анонимна. Полученные данные будут использованы в обобщенном виде. Принять участие в опросе можно, заполнив анкету на инвестиционном портале региона.
По итогам 2024 года бизнес отмечал, что процедуры прохождения проверок понятны и удобны, а контрольные мероприятия не оказали влияния на хозяйственную деятельность. Также было отмечено снижение среднего количества контрольных мероприятий.
Напомним, что с 2025 года деятельность по поддержке бизнеса стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.
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