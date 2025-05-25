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Экономика

Нижегородский производитель автокомпонентов присоединился к федеральному проекту "Производительность труда"

24 июня 2025 18:01  [98] Экономика
Нижегородский производитель автокомпонентов присоединился к федеральному проекту Производительность труда

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

ООО «Аксесс Механизм» из Кстовского муниципального округа стало 284-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Компания специализируется на производстве замков боковых дверей и комплектов выключателей зажигания для автотранспортных средств.

«В федеральном проекте «Производительность труда» в Нижегородской области принимают участие 29 производителей автокомпонентов. Многие предприятия уже прошли полный цикл внедрения бережливых технологий. Инструменты федпроекта помогли увеличить выработку на пилотных потоках этих предприятий в среднем на 30 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК будут работать на площадке предприятия шесть месяцев. Специалисты выберут пилотный поток, проанализируют все процессы и устранят «узкие места». Параллельно будет вестись обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства.

С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». 

Для того чтобы стать участников федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). 

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда Промышленность
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