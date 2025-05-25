Бойцы СВО поблагодарили нижегородца Романа Пермякова за мотоциклы

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С передовой пришло эмоциональное видео, на котором бойцы СВО выражают благодарность жителю Нижнего Новгорода Роману Пермякову за оказанную помощь. Его поступок стал началом масштабного движения поддержки.
Узнав, что из-за постоянной угрозы со стороны беспилотников передвигаться на линии боевых действий безопаснее всего на мотоциклах, Роман без колебаний отправил свой транспорт бойцам. Этот шаг не остался незамеченным — к инициативе подключились десятки неравнодушных. Кто-то объединяется, чтобы купить технику в складчину, кто-то жертвует собственные мотоциклы, а кто-то организует сборы.
Мотоцикл, который Роман передал на фронт, уже был уничтожен ударом FPV-дрона. Однако благодаря быстрой реакции военнослужащий, управлявший ним, успел спрыгнуть и остался жив. Эта история стала символом того, как даже техника может спасти жизнь.
Военнослужащие отмечают, что акция продолжается и приносит реальную пользу. "Это помогает всем нам. Огромная благодарность за поддержку всему фронту", — говорят бойцы.
Ранее нижегородские приставы передали в зону СВО изъятые у должников мотоциклы.
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