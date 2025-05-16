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Политика

Роман Пермяков: "Украина изображает стремление к миру и не настроена на заключение соглашения"

16 мая 2025 18:53  [108] Политика
Роман Пермяков: Украина изображает стремление к миру и не настроена на заключение соглашения

Фото: Роман Пермяков/ VK

Политтехнолог Роман Пермяков прокомментировал итоги прошедших 16 мая в Стамбуле прямых переговоров между Россией и Украиной, выразив скепсис относительно перспектив мирного урегулирования в текущем формате.

"С большим скепсисом наблюдаю за мирными переговорами в Стамбуле, — отметил Пермяков в беседе с НИА "Нижний Новгород". — По крайней мере в таком формате достичь каких-либо серьезных договоренностей будет сложно, если не сказать, что невозможно". 

По мнению эксперта, договоренность об обмене пленными по формуле "1000 на 1000" является позитивным, но ограниченным шагом.

"Это просто обоюдный гуманитарный жест, и прорывом назвать это точно нельзя. Такие обмены проходили и ранее при посредничестве ближневосточных стран даже на фоне обострений на фронте", — подчеркнул он.

Пермяков отметил разницу в подходах сторон к самим переговорам. "Если Россия стремится заключить прочный и устойчивый мир, то Украина, скорее, изображает стремление к миру и не настроена на заключение соглашения", — заявил собеседник информагентства.

Политтехнолог обратил внимание на состав делегаций. "Состав делегации от Кремля — серьёзная межведомственная рабочая группа АП, МИД, СВР, МО — демонстрирует реальное стремление к заключению договорённостей с конкретными решениями на земле. Со стороны Украины же видим очередное шоу с людьми в камуфляже за столом", — считает Пермяков.

Политконсультант также напомнил об инциденте накануне, когда украинская делегация не прибыла на переговоры.

"Чего стоит только вчерашнее поведение Зеленского и срыв переговоров под какими-то нелепыми предлогами, мол, им не сообщили турецкие коллеги? Наша делегация сутки ждала украинцев в заранее оговоренное время. Пустое место вчера вместо украинской делегации — лучшая иллюстрация Стамбульских переговоров и демонстрация реальных настроений сторон", — сказал он.

По словам Пермякова, даже предмет переговоров стороны трактуют по-разному. "Россия стремится к долгосрочному миру, Украина же ставит условия о 30-дневном перемирии, которое она снова сможет использовать для перегруппировки и перевооружения. Это нам абсолютно невыгодно и возвращает нас к неудачному опыту Стамбула-1", — отметил политтехнолог.

Эксперт подчеркнул, что ожидать скорого позитивного результата сложно, поскольку позиции сторон "уж больно далеки друг от друга". "При этом наши условия мира уже неоднократно были озвучены, в том числе публично президентом Владимиром Путиным, и очень странно выглядят на фоне переговоров попытки украинской стороны сделать вид, что они не в курсе", — добавил Пермяков.

В завершение собеседник НИА "Нижний Новгород" заявил, что радикально изменить ситуацию могло бы давление со стороны США. "Жесткое принуждение к миру Киева со стороны США — это единственный способ. У них есть все возможности: одним разом остановить всю военную помощь и одним нажатием кнопки отключить Starlink, призвав Киев к миру. Но пока мы такой доброй воли от США не видим", — сказал он.

При этом Пермяков отметил, что со стороны объединённой Европы и трансатлантистов наблюдается обратная тенденция — эскалация, угрозы санкциями, попытка блокировки теневого флота на Балтике и поставки новых видов дальнобойного вооружения.

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