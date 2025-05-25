Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в промзоне Дзержинска Происшествия

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Прокуратура начала проверку из-за пожара на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске, который произошел днем 25 июня.

Как уточнили в надзорном ведомстве, вспыхнули емкости с химической жидкостью. Причины случившегося выясняются.

Дзержинская прокуратура контролирует действия экстренных служб по ликвидации последствий пожара.

Отметим, что на момент публикации этой новости данных о площади пожара и его ликвидации от МЧС не поступало. Хотя сам факт возгорания там давно подтвердили.