Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в промзоне Дзержинска

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Прокуратура начала проверку из-за пожара на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске, который произошел днем 25 июня.
Как уточнили в надзорном ведомстве, вспыхнули емкости с химической жидкостью. Причины случившегося выясняются.
Дзержинская прокуратура контролирует действия экстренных служб по ликвидации последствий пожара.
Отметим, что на момент публикации этой новости данных о площади пожара и его ликвидации от МЧС не поступало. Хотя сам факт возгорания там давно подтвердили.
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