ОМК расширяет поддержку семей сотрудников через акцию "Забота объединяет"

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Объединённая металлургическая компания (ОМК) в четвёртый раз реализует социальную инициативу "Забота объединяет", направленную на поддержку семей сотрудников, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.
Компания предоставит подарочные сертификаты на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет для работников, воспитывающих детей с инвалидностью, многодетных родителей, а также матерей и отцов, самостоятельно заботящихся о детях.
Сертификаты можно будет использовать в крупных детских магазинах и онлайн-платформах для приобретения одежды, обуви, игрушек, а также школьных принадлежностей и формы. Это особенно актуально в преддверии нового учебного года.
Поддержка охватит сотрудников предприятий ОМК во всех регионах присутствия компании. Передача сертификатов запланирована на период с 17 июля по 29 августа.
Как отметила директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова, важность этой инициативы выходит за рамки материальной помощи:
"Мы искренне верим, что забота о близких — это основа крепкого коллектива. Акция "Забота объединяет"— это не просто поддержка, а способ показать, что каждый сотрудник не один. В прошлом году мы предоставили более 2 360 сертификатов на сумму свыше 7,1 миллиона рублей. Инициатива получила широкий отклик и благодарность со стороны наших коллег, что подтверждает её значимость".
ОМК продолжает укреплять корпоративную культуру, основанную на внимании к людям, поддержке семей и социально ответственном подходе к бизнесу.
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