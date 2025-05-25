ОМК расширяет поддержку семей сотрудников через акцию "Забота объединяет" Общество

Фото: ОМК/Сергей Ясинский

Объединённая металлургическая компания (ОМК) в четвёртый раз реализует социальную инициативу "Забота объединяет", направленную на поддержку семей сотрудников, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Компания предоставит подарочные сертификаты на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет для работников, воспитывающих детей с инвалидностью, многодетных родителей, а также матерей и отцов, самостоятельно заботящихся о детях.

Сертификаты можно будет использовать в крупных детских магазинах и онлайн-платформах для приобретения одежды, обуви, игрушек, а также школьных принадлежностей и формы. Это особенно актуально в преддверии нового учебного года.

Поддержка охватит сотрудников предприятий ОМК во всех регионах присутствия компании. Передача сертификатов запланирована на период с 17 июля по 29 августа.

Как отметила директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова, важность этой инициативы выходит за рамки материальной помощи:

"Мы искренне верим, что забота о близких — это основа крепкого коллектива. Акция "Забота объединяет"— это не просто поддержка, а способ показать, что каждый сотрудник не один. В прошлом году мы предоставили более 2 360 сертификатов на сумму свыше 7,1 миллиона рублей. Инициатива получила широкий отклик и благодарность со стороны наших коллег, что подтверждает её значимость".

ОМК продолжает укреплять корпоративную культуру, основанную на внимании к людям, поддержке семей и социально ответственном подходе к бизнесу.