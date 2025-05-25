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Экономика

Нижегородские предприятия могут принять участие в деловой миссии РЭЦ во Вьетнаме

25 июня 2025 17:26  [85] Экономика
Нижегородские предприятия могут принять участие в деловой миссии РЭЦ во Вьетнаме

Нижегородские предприятия из сфер, связанных с фармацевтикой, медициной и индустрией красоты, могут принять участие в деловой миссии РЭЦ во Вьетнаме, которая состоится с 1 по 30 сентября. Бизнес-миссию организовал Российский экспортный центр (РЭЦ) по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

«За 2024 год экспорт нижегородской продукции во Вьетнам вырос больше чем на треть, это перспективное направление. Регион уже поставляет в страну изделия из дерева, химическую продукцию, механические устройства, изделия из недрагоценных материалов, наземный транспорт. Новую бизнес-миссию во Вьетнам Российский экспортный центр проработал специально для производителей фармацевтики, медицинского оборудования, косметики, БАДов, которые уже развивают экспортные каналы сбыта либо только планируют начать сотрудничество с этой страной. Во время бизнес-миссии нижегородские компании смогут обменяться опытом с коллегами и установить первые договоренности с потенциальными партнерами», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Организаторы выезда берут на себя расходы на аренду площадей и мебели для проведения переговоров, услуги переводчиков и транспортные расходы за рубежом.

Принять участие в бизнес-миссии на льготных условиях смогут компании, зарегистрированные в РФ, не имеющие задолженности по налогам и сборам, готовые оплатить транспортные и командировочные расходы для сотрудников. Также приветствуется наличие сайта на языке целевого рынка, опыт экспортных поставок и участие в международных выставках и деловых миссиях.

Для регистрации необходимо подать заявку до 3 июля на цифровой платформе «Мой экспорт»: https://myexport.exportcenter.ru/events/delovaya-missiya-v-sfere-farmatsevtiki--meditsinskogo-oborudovaniya--kosmetiki--badov-vo-v-yetnam-2025-01092025-30092025/.  За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8-800-550-0188.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

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Теги:
бизнес Нацпроект Предприниматели
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