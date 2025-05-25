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Общество

Названы самые популярные темы форума "Сильные идеи для нового времени"

26 июня 2025 09:26  [40] Общество
Названы самые популярные темы форума Сильные идеи для нового времени

Организаторы форума "Сильные идеи для нового времени" озвучили перечень самых востребованных тем, которые вызвали наибольший интерес у участников в 2025 году. Мероприятие, проводимое Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ, пройдет 2–3 июля в Национальном центре "Россия" в Москве.

В первый день форума состоятся очные защиты проектов, отобранных на платформе идея.росконгресс.рф. На следующий день запланировано пленарное заседание с участием авторов лучших инициатив.

Заявки принимались по ключевым направлениям деятельности АСИ: социальные, предпринимательские, кадровые, технологические, а также экологические и климатические инициативы. Все представленные идеи прошли экспертную оценку. Отбор лучших проектов осуществлялся с учетом их потенциала в повышении качества жизни населения и укреплении технологической и промышленной независимости страны.

Форум продолжает оставаться площадкой, где перспективные инициативы получают реальную поддержку. Победителям окажут содействие в поиске деловых партнеров, организации презентаций для инвесторов и информационном продвижении.

Как отметил председатель организационного комитета, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, число поданных идей ежегодно растет. В этом году их поступило более 35 тысяч, тогда как в 2024 году — около 30 тысяч. С момента запуска форума в 2020 году собрано уже свыше 120 тысяч инициатив.

По словам Орешкина, участники видят, что их предложения действительно находят отклик и поддержку. Многие из них, начавшись как локальные инициативы, перерастают в масштабные федеральные проекты. Это подтверждается примерами прошлых лет, когда успешные идеи получали развитие на государственном уровне. Он также отметил значимость конкурса региональных брендов, предоставляющего реальные инструменты для их роста.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что форум стал отражением актуальных общественных запросов. Подать проект может любой человек — как из России, так и из других стран. Наибольшую активность традиционно проявляют авторы инициатив в социальной сфере, касающихся поддержки сельских территорий, локальных продуктов, креативных индустрий и создания экологически благоприятной среды.

Наибольшее количество заявок в 2025 году поступило по следующим темам:

Формирование ценностей и здорового образа жизни; 
Внедрение новых технологий в медицине, образовании и социальной сфере;
Поддержка молодых семей, укрепление института семьи и традиционных ценностей;
Повышение рождаемости и помощь многодетным семьям, корпоративные программы поддержки родителей;
Возрождение сельских территорий;
Поддержка участников СВО и их семей;
Развитие локальных брендов и продуктов;
Культурные и креативные проекты, влияющие на развитие территорий;
Искусственный интеллект и цифровые решения для бизнеса;
Создание экологически благоприятной среды в городах и поселках.

Председатель ВЭБ.РФ и экспертного совета АСИ Игорь Шувалов подчеркнул, что форум объединяет созидательные силы страны, превращая местные инициативы в значимые федеральные проекты. Он отметил важность постоянного притока новых идей, способствующих совершенствованию деловой среды.

Советник Президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков добавил, что мероприятие стало платформой для лидеров, предлагающих конкретные решения, основанные на ценностях развития, технологического суверенитета и социальной стабильности. По его словам, в этом году форум откроет новые имена и проекты, которые внесут реальный вклад в будущее России.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству заявок на форум "Сильные идеи для нового времени" и на конкурс "Знай наших".

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Теги:
АСИ Креактивные индустрии Социальные проекты
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