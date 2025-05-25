Устранена неисправность, создававшая риск ДТП с трамваями в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возобновлено корректное функционирование системы, регулирующей движение трамваев и автомобилей в районе улицы Смирнова. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".
Ранее водители пожаловались, что трамваи маршрута № 8 продолжали движение через перекресток, несмотря на зеленый сигнал светофора для автомобилей. Такая ситуация создавала потенциально опасные условия для участников дорожного движения.
По информации, предоставленной ООО "Экологические проекты", специалисты компании восстановили специальное устройство — так называемые "салазки", отвечающие за активацию светофорного сигнала при приближении трамвая.
После ремонта оборудование вновь стало корректно передавать сигнал на светофоры, обеспечивая согласованное движение трамваев и автомобилей. Это позволило снизить вероятность аварийных ситуаций на пересечении путей.
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