Трамвай №8 возобновляет движение в Нижнем Новгороде от Игарской до "Малышево" Общество

Фото: Кира Мишина

С 11 июня в Нижнем Новгороде восстанавливается движение трамвайного маршрута №8 на участке от улицы Игарской до конечной остановки "Малышево". В ЦРТС сказали, что пассажирское сообщение будет запущено в 15:00.

К запуску маршрута подрядная организация завершила формирование всех остановочных площадок и приступила к их асфальтированию. На линии планируется задействовать восемь трамваев, которые будут курсировать с интервалом 7–8 минут.

Однако уже с 13 июня стартует масштабная реконструкция трамвайного узла в районе станции метро "Кировская". Работы будут вестись поэтапно и займут около двух месяцев. По плану, к 15 августа завершится обновление узловых участков на проспектах Кирова и Ленина.

В связи с этим с 13 июня временно приостанавливается движение трамвайного маршрута №417. До 13 июля участок между улицей Игарской и станцией метро "Кировская" будет обслуживаться маршрутом №8.

После окончания работ на вершине узла по проспекту Кирова маршрут №8 продолжит движение от остановки "Малышево" до 52-го квартала — до полного завершения реконструкции на проспекте Ленина.

Сообщалось, что нижегородский трамвай №18 будет отменен из-за ремонта на Чернопрудном кольце.

Напомним также, что ранее власти обозначили сроки завершения реконструкции трамвайной сети в Нижнем Новгороде.