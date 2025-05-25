13 пожаров потушили в нижегородских лесах за июнь Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

С начала пожароопасного сезона в Нижегородской области на землях лесного фонда было оперативно ликвидировано 18 очагов возгорания общей площадью 25,62 гектара. Все случаи удалось полностью устранить в течение первых суток. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Как уточнили в ведомстве, только в июне зарегистрировано 13 лесных пожаров. Быстрое реагирование лесопожарных формирований позволило своевременно обнаружить и локализовать очаги, не допустив их распространения на большие территории.

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева, в большинстве случаев причиной пожаров стало нарушение правил безопасности.

"Девять из тринадцати возгораний произошли по вине граждан. Несоблюдение элементарных норм пожарной безопасности в лесу может привести к масштабным последствиям. Обращаюсь ко всем жителям и гостям области: будьте предельно осторожны! Огонь распространяется стремительно, а восстановление лесов занимает долгие годы", — подчеркнул министр.

Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Борском, Балахнинском и Михайловском районных лесничествах.

Министерство напоминает: на территории лесного фонда категорически запрещено разводить костры, бросать непотушенные спички и окурки, оставлять мусор, особенно стеклянные и пластиковые изделия, которые могут спровоцировать возгорание при воздействии солнечных лучей.

В связи с введением в регионе особого противопожарного режима действуют дополнительные ограничения. Запрещены разведение огня, проведение палов, сжигание мусора. При установлении IV–V класса пожарной опасности по погодным условиям вводится полный запрет на посещение лесов.

Актуальная карта пожарной опасности с отмеченными зонами ограничений публикуется и ежедневно обновляется на сайте регионального минлесхоза.

За нарушение противопожарных требований предусмотрены серьезные штрафы: до 50 тысяч рублей для граждан, до 90 тысяч — для должностных лиц и до 1 миллиона рублей — для юридических лиц. Кроме того, нарушители обязаны возместить ущерб, нанесенный лесному фонду. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений вследствие неосторожного обращения с огнем наступает уголовная ответственность (ст. 261 УК РФ).

При обнаружении лесного пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефону прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23. Звонки принимаются круглосуточно.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по оперативной ликвидации лесных пожаров.