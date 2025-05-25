Высокая пожароопасность ожидается в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

С 17 по 20 июня на территории Нижегородской области ожидается повышенная угроза возникновения природных пожаров, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По прогнозам, в отдельных районах установится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) степень пожароопасности в лесах и на торфяниках.

В связи с этим жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем на открытых территориях.

Категорически запрещается сжигать мусор на дачных и садовых участках, особенно вблизи лесных массивов и зеленых насаждений. Разведение костров в лесах также находится под строгим запретом.

Кроме того, на период действия высокого и чрезвычайного класса пожарной опасности вводится ограничение на посещение лесов.

Ранее сообщалось, что нижегородский геймер выбросил окурок с балкона во время игры и спровоцировал пожар в многоквартирном доме.