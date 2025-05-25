Массовая драка у нижегородского "Лимпопо" закончилась проверкой полиции Происшествия

Сотрудники полиции начали проверку по факту массовой драки, которая произошла на улице Баранова вблизи зоопарка "Лимпопо" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент попал в объектив камеры и вскоре распространился по социальным сетям. Пользователи интернета выдвигают версии о том, что в конфликте якобы участвовали местные жители и мигранты. Однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

По сведениям МВД, пострадавших в результате происшествия не зафиксировано. Из больниц и травмпунктов не поступало никаких телефонограмм, свидетельствующих о травмах, связанных с этим инцидентом.

Кроме того, ни один из очевидцев или предполагаемых участников драки пока не обратился в полицию с официальным заявлением.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности всех, кто мог быть причастен к конфликту. После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана правовая оценка действиям участников, и в отношении них примут соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что драка в кафе на Нижневолжской набережной привела к проверке полиции.