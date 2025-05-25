В рамках XII Форума регионов в Нижнем Новгороде прошло заседание Молодежных парламентов России и Беларуси Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

В культурно-просветительском центре «Академия Маяк» в Нижнем Новгороде в рамках работы XII форума регионов России и Беларуси состоялось совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь.

С приветственным словом к участникам заседания обратились первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Варфоломеев, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Елена Журавлева, а также председатели молодежных палат Лев Закиров и Алина Ретькова.

Ключевыми темами обсуждения стали актуальные вопросы молодежной политики и парламентаризма. Участники поделились опытом работы по сохранению исторической памяти. Михаил Соболев рассказал о мероприятиях российских молодых законодателей к 80-летию Победы, а Мартинкевич Сергей – о соответствующих инициативах белорусской стороны. Константин Пилипенко представил доклад о развитии муниципальных молодежных парламентов в России, а Елена Кругликова осветила работу парламентариев в рамках городов-побратимов.

Значительное внимание уделялось новым форматам работы. Татьяна Дружинина представила нижегородскую программу молодежного лидерства, а Елизавета Полянская рассказала о популяризации парламентаризма через СМИ. Дмитрий Денисюк выступил с докладом о развитии международного молодежного парламентаризма, а Максим Сыцевич поделился белорусским опытом вовлечения молодежи из реального сектора экономики.

Центральной темой обсуждения стал единый Стандарт деятельности молодежной палаты, разработанный совместно российскими и белорусскими парламентариями и принятый ранее. Этот документ определяет общие для обеих стран подходы к организации работы молодежных палат на местах, их цели, задачи, права и обязанности членов, порядок формирования. Как было отмечено на заседании, особенно важно, что Стандарт активно используется при создании молодежных парламентских структур в новых регионах России, где впервые, как в Краснодонском округе ЛНР, реализована практика равного членства молодежи России и Беларуси.

По итогам дискуссии стороны подписали важные документы, укрепляющие сотрудничество. Был подписан протокол о внесении изменений в Соглашение 2021 года, который закрепил новое название белорусской стороны (Молодежный совет при Совете Республики) и значительно расширил перечень направлений совместной работы. Теперь в него включены гражданско-патриотическое воспитание, поддержка семьи, молодежное предпринимательство, промышленный туризм, волонтерство и продвижение имиджа Союзного государства. Также был подписан План мероприятий (Дорожная карта) на 2025-2026 годы, включающий регулярные взаимные визиты, совместные заседания, обмен опытом, участие в гармонизации законодательства и реализацию конкретных проектов по демографии, здоровому образу жизни, инклюзивному образованию и поддержке предпринимательства.

Дополнительно в рамках мероприятия было подписано Соглашение об установлении дружественных отношений между Екатеринбургской городской Думой и Минским городским Советом депутатов.

«Сегодняшняя встреча и подписанные документы – яркое подтверждение динамичного развития взаимодействия Молодежных парламентов двух государств. Тема молодежи лежит в основе этого форума и особую гордость вызывает тот факт, что Нижегородская область является «пионером» и лидером в этом процессе. Наша молодежная политика давно доказала свою эффективность: это и кадровая система подготовки, и объединяющая работа молодых законодателей – как внутри региона, так и в рамках Ассоциации молодежных парламентов ПФО, и тесное взаимодействие с белорусскими коллегами и другими регионами РФ. Вся эта работа позволяет говорить о форуме высокого уровня, где будет конкретно обсуждаться участие молодежи в управлении и развитии наших государств. Мы ждем, что такое сотрудничество даст мощный импульс молодежной политике каждого государства и Союзного государства в целом», – сказал председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин.

Напомним, что в 2022 году Заксобрание Нижегородской области и Гродненский областной совет депутатов организовали и провели первый Съезд малых городов двух регионов, который прошел в городе Вача Нижегородской области. С тех пор традиция проведения Съездов малых городов стала ежегодной. В 2023 году мероприятие проходило в городе Зельва в Белоруссии, в 2024 году – в Семенове Нижегородской области. В 2025 году запланировано проведение Съезда малых городов в городе Мосты Гродненской области.

В настоящее время Законодательное собрание Нижегородской области является единственным законодательным органом субъекта РФ, заключившим соглашения со всеми регионами Республики Беларусь. Соглашение также подписали Ассоциация молодежных парламентов ПФО и Молодежный совет Национального Собрания Республики Беларусь. В рамках сотрудничества разработан и принят единый для России и Беларуси Стандарт деятельности молодежной палаты.