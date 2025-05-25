Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Власти упразднили Кстовский округ
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2025 19:59  [79] Реконструкция Городецкого гидроузла завершена почти на 50%
26 июня 2025 19:00  [120] Проект "СВОё дело" помог более нижегородским 100 ветеранам СВО
26 июня 2025 18:15  [125] Станкевич: в России создадут цифровую систему учета газовых баллонов
26 июня 2025 18:06  [110] Ученые завершили фундаментальные исследования по двум проектам в области химии, получившим поддержку Нижегородского НОЦ
26 июня 2025 17:47  [186] Глава фонда "Сострадание НН" напомнил о важности чипирования питомцев
26 июня 2025 17:44  [109] Вопросы цифровизации строительной отрасли обсудили в Нижнем Новгороде
26 июня 2025 17:19  [161] Школы для людей с лишним весом создадут в Нижегородской области
26 июня 2025 17:07  [136] 13 пожаров потушили в нижегородских лесах за июнь
26 июня 2025 16:35  [171] Улицу Алексеевскую перекроют из-за сноса зданий бывшего центра крови
26 июня 2025 16:16  [197] Устранена неисправность, создававшая риск ДТП с трамваями в Нижнем Новгороде
Общество

Проект "СВОё дело" помог более нижегородским 100 ветеранам СВО

26 июня 2025 19:00  [120] Общество
Проект СВОё дело помог более нижегородским 100 ветеранам СВО

Фото: ЦИСС Нижегородской области

Более сотни жителей Нижегородской области уже подали заявки на участие в программе "СВОё дело", направленной на поддержку ветеранов специальной военной операции и их семей. Приём заявок продлён до 1 июля.

Инициаторами проекта выступили министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и региональный центр "Мой бизнес". Программа реализуется при содействии фонда "Защитники Отечества", Центра занятости населения, Корпоративного университета и других структур. Реализация проекта проходит в рамках федеральной инициативы "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов подчеркнул, что бойцы, возвращающиеся из зоны СВО, нуждаются в системной поддержке при адаптации к мирной жизни.

По его словам, участники боевых действий приобретают уникальные навыки, которые могут стать фундаментом для создания собственного дела. "Мы стремимся минимизировать риски на старте предпринимательской деятельности и помочь не только открыть бизнес, но и обеспечить его устойчивое развитие с использованием всех доступных мер господдержки", — отметил Черкасов.

Он также добавил, что заявки на участие уже поступили от жителей 37 муниципалитетов области, что говорит о высоком интересе к проекту.

Участники программы планируют запускать бизнесы в самых разных сферах: от образовательных и спортивных инициатив до производства мебели, грузоперевозок, садоводства, пошива одежды, столярного дела и автосервиса.

Одним из участников стал ветеран СВО из города Выкса Алексей Чемоданов. До службы он уже начал развивать проект, связанный с физическим развитием детей. После возвращения он решил расширить направление, включив в него организацию летних походов с элементами ориентирования, выживания и оказания первой помощи.

"Служба дала мне практические знания, которые я теперь хочу передать молодёжи. Моя цель — воспитать поколение, способное справляться с трудностями и уверенно идти вперёд", — рассказал Алексей.

Программа "СВОё дело" включает профдиагностику участников, онлайн-курсы по предпринимательству, очные семинары, посещения успешных предприятий, участие в бизнес-играх и форумах. Также предусмотрена разработка индивидуальных карт развития бизнеса с учётом актуальных мер поддержки.

Авторы десяти лучших проектов получат сертификаты на продвижение своих услуг в интернете. На протяжении всей программы участники могут рассчитывать на психологическую помощь от специалистов фонда "Защитники Отечества".

Принять участие в проекте могут сами участники СВО, ветераны боевых действий, их родители, супруги и дети, а также семьи погибших военнослужащих.

Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на портале мойбизнес52.рф или в любом отделении центра "Мой бизнес" в Нижегородской области.

Дополнительную информацию о мерах поддержки бизнеса можно получить на сайте мойбизнес52.рф или по бесплатному телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94.

Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", запущенный по инициативе президента России Владимира Путина, направлен на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, инвестиционную активность и устойчивое экономическое развитие.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СВО Социальные проекты
Поделиться:
Новости по теме
17 июня 2025 13:34  [520] Александр Вайнберг встретился с ветеранами СВО в КУПНО
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных