Проект "СВОё дело" помог более нижегородским 100 ветеранам СВО Общество

Фото: ЦИСС Нижегородской области

Более сотни жителей Нижегородской области уже подали заявки на участие в программе "СВОё дело", направленной на поддержку ветеранов специальной военной операции и их семей. Приём заявок продлён до 1 июля.

Инициаторами проекта выступили министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и региональный центр "Мой бизнес". Программа реализуется при содействии фонда "Защитники Отечества", Центра занятости населения, Корпоративного университета и других структур. Реализация проекта проходит в рамках федеральной инициативы "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов подчеркнул, что бойцы, возвращающиеся из зоны СВО, нуждаются в системной поддержке при адаптации к мирной жизни.

По его словам, участники боевых действий приобретают уникальные навыки, которые могут стать фундаментом для создания собственного дела. "Мы стремимся минимизировать риски на старте предпринимательской деятельности и помочь не только открыть бизнес, но и обеспечить его устойчивое развитие с использованием всех доступных мер господдержки", — отметил Черкасов.

Он также добавил, что заявки на участие уже поступили от жителей 37 муниципалитетов области, что говорит о высоком интересе к проекту.

Участники программы планируют запускать бизнесы в самых разных сферах: от образовательных и спортивных инициатив до производства мебели, грузоперевозок, садоводства, пошива одежды, столярного дела и автосервиса.

Одним из участников стал ветеран СВО из города Выкса Алексей Чемоданов. До службы он уже начал развивать проект, связанный с физическим развитием детей. После возвращения он решил расширить направление, включив в него организацию летних походов с элементами ориентирования, выживания и оказания первой помощи.

"Служба дала мне практические знания, которые я теперь хочу передать молодёжи. Моя цель — воспитать поколение, способное справляться с трудностями и уверенно идти вперёд", — рассказал Алексей.

Программа "СВОё дело" включает профдиагностику участников, онлайн-курсы по предпринимательству, очные семинары, посещения успешных предприятий, участие в бизнес-играх и форумах. Также предусмотрена разработка индивидуальных карт развития бизнеса с учётом актуальных мер поддержки.

Авторы десяти лучших проектов получат сертификаты на продвижение своих услуг в интернете. На протяжении всей программы участники могут рассчитывать на психологическую помощь от специалистов фонда "Защитники Отечества".

Принять участие в проекте могут сами участники СВО, ветераны боевых действий, их родители, супруги и дети, а также семьи погибших военнослужащих.

Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на портале мойбизнес52.рф или в любом отделении центра "Мой бизнес" в Нижегородской области.

Дополнительную информацию о мерах поддержки бизнеса можно получить на сайте мойбизнес52.рф или по бесплатному телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94.

Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", запущенный по инициативе президента России Владимира Путина, направлен на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, инвестиционную активность и устойчивое экономическое развитие.