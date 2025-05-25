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Экономика

Минпромторг наградил нижегородцев за развитие народных художественных промыслов

26 июня 2025 18:07  [94] Экономика
Минпромторг наградил нижегородцев за развитие народных художественных промыслов

Фото: организаторы форума

Сегодня, 25 июня, на Нижегородской ярмарке в рамках V Форума креативных территорий отметили заслуги жителей региона, развивающих отрасль народных художественных промыслов. Награды Минпромторга России и почетные звания регионального уровня получили более 30 специалистов. 

Сотрудников отрасли поздравили заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович и заместитель председателя Законодательного собрания региона Дмитрий Краснов.

«Поздравляю мастеров Нижегородской области с заслуженно высокой оценкой их вклада в развитие отрасли. Сохраняя уникальные традиции, передающиеся из поколения в поколение, вы укрепляете национальную идентичность нашей страны. Желаю дальнейших творческих успехов и процветания вашему делу!» – сказал Иван Куликов.

Заместитель главы Минпромторга России вручил награды 16 нижегородцам.

Почетного звания «Почетный работник народных художественных промыслов» удостоились генеральный директор ООО «Завод складных ножей «САРО» Сергей Воропаев и вышивальщица ООО «Городецкая золотная вышивка» Валентина Трошина. 

Ещё 14 представителей отрасли отметили Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ. Их получили ткачи ручного ткачества ООО «Тканные узоры» Наталья Беляева, Татьяна Ронжина и Наталья Втюрина, художники ООО «Фабрика «Городецкая роспись» Лидия Калинина и Татьяна Кудряшова, а также заместитель начальника иконописной мастерской предприятия Елена Шашкова, главный художник ООО «Нижегородская вышивка» Лариса Тарасова, мастер ООО «Коваль» Сергей Саков, художники АО «Хохломская роспись» Елена Напылова и Татьяна Масленикова, начальник художественного цеха предприятия Татьяна Напылова, мастер стеклодувного цеха ООО «Фабрика стеклянных ёлочных украшений Ариель» Вера Артемова, скульптор Надежда Трусова и главный художник предприятия Наталья Репина.

Как сообщили в министерстве туризма и промыслов региона, 15 жителей региона стали обладателями Почетного звания «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области». Это художники росписи по дереву фабрики «Хохломская роспись» Ирина Бекетова, Татьяна Суслова, Татьяна Шиголина и столяр предприятия Алексей Крюков, вышивальщица АО «Гипюр» Наталья Крылова, швея Татьяна Муратова, а также мастер раскройного участка Татьяна Павлова, мастера АО «Казаковское предприятие художественных изделий» Марина Санникова и Ольга Шошина, изготовитель художественных изделий из металла «Павловского ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова» Наталья Грибкова и мастер Марина Стрижова, ткач ручного ткачества ООО «Тканые узоры» Людмила Вылегжанина, мастера ООО «Хохлома» Ольга Хохлова и Татьяна Шаброва, а также столяр-заготовитель ООО «Промысел» Сергей Цветков.

«Это высокая оценка многолетнего труда, таланта и преданности традициям, которыми славится нижегородская земля. Мы гордимся нашими мастерами и продолжим поддерживать развитие народного творчества, ведь оно является неотъемлемой частью культурного наследия всей страны», – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Работники предприятий рассказали о том, что значат для них награды.

«Получив награду, испытываешь особую радость и гордость, ведь это знак признания нашей любви к народным художественным промыслам, трепетного отношения к каждому изделию, которое мы создаём с душой и сердцем, продолжая великое дело предков», – сказала начальник художественного цеха АО «Хохломская роспись» Татьяна Напылова.

В министерстве туризма и промыслов региона напомнили, что Форум креативных территорий ежегодно проводится на нижегородской земле. Он является площадкой для формирования новых подходов к развитию промыслов как важного элемента культурного и экономического потенциала страны. 

Мероприятие организуют Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Нижегородской области, оно проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В 2025 году юбилейный Форум креативных территорий проходит под эгидой XII Форума регионов России и Республики Беларусь. 

Развитие туризма в местах традиционного бытования народных художественных промыслов соответствует целям и задачам нового национального проекта «Туризм и гостеприимство». 

Национальный проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. 

В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

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Теги:
Нацпроект НХП Туризм
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