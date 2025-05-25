Перспективы развития НХП обсудили в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Перспективы развития народных художественных промыслов (НХП) и креативных индустрий обсудили в Нижнем Новгороде на пленарном заседании Форума креативных территорий (12+), который проходит уже в пятый раз. Мероприятие собрало представителей отрасли со всей страны: экспертов, предпринимателей и государственных деятелей.

Модератор заседания, сенатор Ольга Щетинина, напомнила, что президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул важность креативной экономики и поручил правительству разработать стратегию её развития, а также рассмотреть возможность запуска федерального проекта в этой сфере.

По её словам, 24 июня под председательством премьер-министра Михаила Мишустина состоялась сессия по формированию долгосрочной стратегии развития креативной экономики. Цель — достичь к 2030 году доли в 6% от ВВП страны. Уже сегодня этот показатель составляет около 4%, и темпы роста остаются высокими.

Сенатор отметила, что с 2025 года народные художественные промыслы станут одним из ключевых направлений в рамках закона о креативных индустриях. Объединение различных направлений этой отрасли и их сотрудничество с брендами открывают новые возможности для экономического роста. При этом важную роль играют не только финансовые показатели, но и ценности, такие как сохранение культурной идентичности, зафиксированные в указе президента №809.

Развитие креативной экономики, по мнению Щетининой, невозможно без совершенствования законодательной базы. В Совете Федерации этому направлению уделяется особое внимание: создана специальная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя Совфеда Инна Святенко.

Святенко подчеркнула, что в мире меняется вектор развития: от глобализации — к уникальным локальным моделям. Наибольший экономический эффект наблюдается в тех регионах, где активно развиваются народные художественные промыслы и креативные индустрии. В таких субъектах они становятся драйверами туризма, малого и среднего бизнеса, создают новые рабочие места — особенно в тех территориях, где нет крупных производств и сырьевой базы.

По её словам, в 2023 году выпуск продукции в сфере креативных индустрий вырос на 25%, а количество организаций, занимающихся НХП, увеличилось с 69 до 91. Закон о креативных индустриях, разработанный при участии сенаторов, позволяет регионам самостоятельно определять приоритетные направления поддержки. Среди лидеров названы Нижегородская область, Красноярский край, Республика Саха (Якутия), а также Ульяновская и Ивановская области.

Заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов сообщил, что в стране насчитывается более 3700 мест бытования народных промыслов, из которых около тысячи являются уникальными с географической точки зрения.

По его словам, объём производства изделий НХП в России за 2024 год составил около 10,1 млрд рублей. За первые четыре месяца 2025 года этот показатель превысил 3,4 млрд рублей, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Куликов отметил, что Нижегородская область занимает второе место в стране по объему производства изделий НХП. В 2023 году предприятия региона произвели продукции почти на 900 млн рублей, что составляет около 9% от общероссийского объёма.

Он также обратил внимание на необходимость пересмотра существующих мер поддержки. По его словам, действующие субсидии и налоговые льготы остаются важными, но уже не в полной мере соответствуют современным требованиям. Минпромторг готов разрабатывать новые инструменты, которые помогут предприятиям НХП выйти на устойчивое развитие и самоокупаемость.

Особое внимание, по словам Куликова, следует уделить расширению круга получателей господдержки. Сегодня на субсидии могут претендовать только организации, включённые в Федеральный перечень. Это ограничение связано, в частности, с необходимостью наличия определённого срока существования промысла и предприятия.

"Мы считаем, что доступ к мерам поддержки должен быть открыт и для малых предприятий, микрокомпаний и индивидуальных предпринимателей, если они действительно занимаются производством изделий НХП", — подчеркнул замминистра.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что регион рассматривает народные художественные промыслы не только как культурное наследие, но и как важнейший элемент экономического развития.

В 2024 году в области был принят единый порядок предоставления субсидий в сфере НХП, объединивший семь направлений поддержки в одну понятную систему. Общий объем составил 47,2 млн рублей.

"Средства направлены не только на модернизацию производств и закупку сырья, но и на поддержку наставников, молодых специалистов, а также развитие каналов сбыта. Мы также уделяем внимание маркетинговым коммуникациям и продвижению продукции", — подчеркнул Беркович.

Напомним, что Форум креативных территорий проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Нижегородской области и Совета Федерации. Его цель — выработка решений, направленных на развитие креативной экономики и народных художественных промыслов, обмен опытом и продвижение лучших региональных практик.