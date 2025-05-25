Разгромивших нижегородское бомбоубежище подростков ищет полиция

Полицейские заинтересовались подростками, которые проникли в бомбоубежище на территории Сормовского района. Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По имеющейся информации, 23 июня в отдел полиции №8 поступил сигнал о проникновении несовершеннолетних в одно из защитных сооружений города.
Ранее в соцсетях появились кадры с хулиганами. На них показано, что подростки взломали дверь в бомбоубежище и устроили там погром. В частности, испортили противогазы.
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся. Также предстоит установить сумму ущерба, который был причинен владельцу объекта.
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