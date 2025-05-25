Нижегородские подростки снова устроили погром в бомбоубежище

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Группа подростков из Нижегородской области взломала бомбоубежище и повредила находившееся там имущество. Все это несовершеннолетние сняли на видео, которое опубликовал телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры".
На записи видно, как несколько мальчиков с помощью подручных инструментов вскрывают дверь защитного сооружения и заходят внутрь. В помещении они обнаруживают склад противогазов.
Подростки начинают ломать защитные маски, разбивая в них стекла. Некоторые из противогазов они выносят на улицу и надевают.
Где именно произошел инцидент, не сообщается. Пользователи уже возмутились действиями подростков, однако некоторые заметили, что бомбоубежище уже старое и вероятно не эксплуатируется.
Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос ГУ МВД России по региону для разъяснения ситуации.
К слову, данный инцидент не первый в регионе. Весной группа подростков обворовала несколько бомбоубежищ города.
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