Регионы России и Беларуси расширяют горизонты взаимодействия в Нижнем Новгороде Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Совета Республики Беларуси Натальи Кочановой с руководителями российских и белорусских регионов. Участники обсудили развитие межрегионального взаимодействия в рамках Союзного государства, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Валентина Матвиенко подчеркнула, что такие встречи стали регулярными и играют важную роль в укреплении связей между двумя странами. По её словам, межрегиональное сотрудничество — это основа Союзного государства, к которому приковано внимание президентов. Задача властей — расширять и углублять эту работу.

Спикер Совфеда напомнила, что президент Беларуси Александр Лукашенко в своём выступлении в СФ отметил: механизм межрегионального взаимодействия между странами работает в полную силу. Матвиенко добавила, что темпы развития различаются по направлениям, но в целом динамика положительная.

"За последние пять лет взаимный товарооборот между Россией и Беларусью увеличился в 1,8 раза. Если поставить на весы и взвесить, сколько в росте объема товарооборота весит наше межрегиональное сотрудничество, по моим подсчетам - это не менее 70%. По итогам 2024 года наш взаимный товарооборот побил очередной рекорд и достиг 4,6 трлн рублей", - сказала она.

Еще Матвиенко добавила, что активное участие в интеграции принимают все субъекты Российской Федерации. К процессу присоединяются и новые регионы, включая Херсонскую и Запорожскую области, а также Луганскую и Донецкую народные республики.

Отдельно председатель Совфеда РФ поблагодарила регионы, которые принимают участие в патриотических проектах, таких как "Поезд памяти" и акция "Непокорённые". Она подчеркнула, что гуманитарное сотрудничество не менее важно, чем экономическое. По её словам, серьёзный потенциал взаимодействия начал проявляться и на муниципальном уровне. Так, Липецкая область стала первым регионом России, где все муниципалитеты заключили побратимские соглашения с белорусскими исполнительными комитетами.

Наталья Кочанова, в свою очередь, отметила, что форум стал традиционной и значимой площадкой для обсуждения важнейших вопросов. Она поблагодарила Нижегородскую область за гостеприимство и подчеркнула, что подписанные соглашения приносят ощутимые результаты, даже если не всегда поддаются количественной оценке.

По её словам, эффективность работы на местах напрямую влияет на развитие экономик обеих стран и Союзного государства. В 2024 году 129 белорусских делегаций посетили российские регионы, а 132 делегации из России побывали в Беларуси.

Кочанова подчеркнула важность участия представителей правительств в форумах, так как от их позиций зависит реализация многих инициатив. Она сообщила, что между регионами стран действует около 600 соглашений по различным направлениям, из них 157 — побратимские.

Одной из ключевых тем форума стала молодежная политика. Кочанова выразила надежду, что такие проекты, как "Поезд памяти", будут расширяться. Она также подчеркнула, что парламентарии должны поддерживать законодательные инициативы, направленные на укрепление единства и сотрудничества между Россией и Беларусью.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде торжественно открыли Генеральное консульство Республики Беларусь.