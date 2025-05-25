Генконсульство Беларуси открылось в Нижнем Новгороде 26 июня Политика

Фото: "СенатИнформ"

В Нижнем Новгороде 26 июня открылось Генеральное консульство Республики Беларусь. Торжественная церемония состоялась в рамках II Форума регионов России и Беларуси (12+), сообщили в пресс-службе Совета Федерации РФ.

В мероприятии приняли участие председатели верхних палат парламентов двух стран — Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова. Они вместе перерезали символическую красную ленточку, осмотрели помещения консульства и оставили подписи в книге почётных гостей.

По словам Валентины Матвиенко, открытие консульства — это значимый шаг в развитии союзнических отношений между государствами. Она отметила, что дипломатическая миссия будет способствовать укреплению сотрудничества в разных сферах.

Наталья Кочанова, в свою очередь, поблагодарила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за предоставленную площадку для нового консульства. Спикер белорусского Совета Республики выразила уверенность, что учреждение станет важным инструментом для налаживания межрегионального взаимодействия.

Генеральный консул Беларуси в Нижнем Новгороде Олег Швец добавил, что консульство станет опорной точкой для расширения контактов в экономике, культуре и гуманитарной сфере. Он заявил о намерении создать устойчивую платформу для совместных инициатив и выразил уверенность в перспективности этого шага.

"Мы хотим превратить Генконсульство в центр обмена идеями и ресурсами, чтобы укрепить деловое и культурное сотрудничество. Настроены на результат и верим в успех", — сказал Олег Швец.

Напомним, что до этого в приволжской столице работало отделение посольства Республики Беларусь. 26 июня Нижний стал четвертым в городе стране, где работает Генконсульство РБ.

"В зону его охвата входят, кроме нашего региона, Республика Мордовия, Владимирская, Ивановская, Костромская, Пензенская, Рязанская и Ярославская области", - написал в своем телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.

Сообщалось, что в феврале в Нижнем Новгороде открылся офис почетного консула Киргизской Республики.