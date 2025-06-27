Дорогу возле жилых домов на проспекте Гагарина перекроют до 15 августа Общество

В Нижнем Новгороде временно закроют проезд вдоль нескольких домов на проспекте Гагарина в связи с проведением работ по благоустройству.

Как сообщили в городской администрации, движение транспорта будет приостановлено на участке вдоль домов №23к1 и №23/1. Ограничения продлятся до 15 августа.

Объезд зоны работ организован по соседним улицам. Ранее на этом отрезке уже проводился ремонт инженерных коммуникаций.

Водителям настоятельно рекомендуют заранее изучить схему движения, соблюдать осторожность и ориентироваться на установленные дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что с 1 июля движение ограничат на Алексеевской улице. Это связано с демонтажем зданий бывшего центра крови.