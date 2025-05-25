Улицу Алексеевскую перекроют из-за сноса зданий бывшего центра крови Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта на пересечении улиц Алексеевской и Пискунова в Нижнем Новгороде будет временно закрыто с 1 по 31 июля. Ограничение вступит в силу с 8:00 1 июля и продлится до 20:00 последнего дня месяца.

Объезд организуют по соседним улицам. Водителям советуют заранее ознакомиться со схемой движения, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.

Ограничения связаны с началом демонтажа зданий бывшего центра крови. Работы будут вестись вручную и с использованием малогабаритной техники. Для снижения уровня пыли предусмотрены специальные меры.

Инвестор проекта, компания "Телеграф", также займется обновлением тепловых и электрических сетей. Это позволит улучшить снабжение жилых домов и соцобъектов, расположенных поблизости.

Чтобы снизить неудобства для горожан, демонтажные и инженерные работы согласованы с текущей перекладкой трамвайных путей на улицах Алексеевской и Пискунова.

Ранее сообщалось, что из-за празднования Дня молодежи перекроют центр Нижнего Новгорода. В связи с чем изменится схема движения некоторых автобусов.