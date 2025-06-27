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Политика

Россиян могут обязать регистрировать домашних животных

27 июня 2025 20:22  [73] Политика
Россиян могут обязать регистрировать домашних животных

Депутат Государственной думы от партии "Новые люди" Антон Ткачев выступил с инициативой о введении обязательной идентификации домашних животных на федеральном уровне. Соответствующее обращение направлено министру сельского хозяйства Оксане Лут, передает телеканал "360"

По словам парламентария, такая мера позволит системно решать проблему бездомных животных и упростит поиск потерявшихся питомцев. Ткачев подчеркнул, что единая база данных по всей стране обеспечит более эффективный контроль за численностью домашних животных.

Он также предложил несколько вариантов названия для программы, среди которых "Котопаспорт", "Паспорт для хвостика", "Ушки и хвостики в учете" и "Хвостик под контролем".

Сейчас система идентификации, включая микрочипирование, действует в 19 российских регионах. Однако, по мнению депутата, этого недостаточно — необходимо распространить практику на всю территорию страны.

Ткачев убежден, что обязательная регистрация повысит шансы возвращения потерявшихся животных к владельцам и станет важным шагом в борьбе с ростом числа бездомных питомцев.

Недавно глава фонда "Сострадание НН" напомнил о важности чипирования питомцев

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Теги:
Госдума Животные
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