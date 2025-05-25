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Общество

Глава фонда "Сострадание НН" напомнил о важности чипирования питомцев

26 июня 2025 17:47  [62] Общество
Глава фонда Сострадание НН напомнил о важности чипирования питомцев

В Нижнем Новгороде продолжается активная реализация программ по защите бездомных животных. Благотворительный фонд "Сострадание НН" ежегодно чипирует около 500 питомцев, передаваемых в новые семьи, а также проводит стерилизацию и вакцинацию за счет муниципальных средств.

Как рассказал глава фонда Владимир Гройсман ИА "Время Н", раньше стерилизация проводилась за счет фонда, но на протяжении последних трех лет организация получает поддержку от городской администрации в виде грантов. Ежегодно на эти цели выделяется от 500 до 800 тысяч рублей, что позволяет проводить ветеринарные процедуры не только для бездомных животных, но и для питомцев, принадлежащих пенсионерам и семьям с низким доходом.

Все животные, которых фонд передает новым владельцам, проходят обязательное чипирование. По словам главы организации, эта мера пока охватывает менее 10% домашних питомцев, однако способна значительно повлиять на снижение количества брошенных животных и повысить ответственность владельцев. Фонд "Сострадание НН" также более десяти лет проводит "Уроки доброты и сострадания" для школьников, формируя правильное отношение к животным с раннего возраста.

Тем не менее, по мнению Владимира Гройсмана, одной из главных нерешенных проблем остается отсутствие государственного регулирования в сфере разведения животных.

"Пока государство не возьмет под контроль этот процесс, как это сделано в развитых странах, ситуация не изменится. Непроданные щенки и котята будут пополнять ряды бездомных", — заметил он.

Ранее сообщалось, что в России планируется запретить посещение пляжей с любыми животными. 

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Теги:
Животные Фонд
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