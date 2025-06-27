Лось устроил ДТП с двумя пострадавшими в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Серьезное ДТП с участием дикого животного произошло на автодороге Нижний Новгород — Йошкар-Ола вечером 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Около 21:50 на 66 км трассы водитель Kia Picanto, направлявшийся из Нижнего Новгорода, сбил выбежавшего на дорогу лося. За рулем иномарки находился 37-летний мужчина.

Удар оказался сильным. В результате аварии травмы получили как водитель, так и его 36-летний пассажир. Оба пострадавших были доставлены в Семеновскую центральную районную больницу.

Лось от полученных повреждений погиб на месте. Информацию о случившемся подтвердили в региональном управлении ГИБДД.

Ранее выяснилось, где в Нижегородской области чаще всего случаются ДТП с лосями.