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Общество

Яркое зарево над Кстовом насторожило жителей ночью 28 июня

28 июня 2025 14:52  [91] Общество
Яркое зарево над Кстовом насторожило жителей ночью 28 июня

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Жители Кстова в Нижегородской области заметили необычное свечение в ночном небе. Над городом появилось ярко-красное зарево, которое местные жители запечатлели и выложили в соцсетях.

Сильный свет исходил со стороны промышленной зоны. Очевидцы предполагают, что причиной стал факел на одном из предприятий — именно он, по их словам, озарил небо красным оттенком.

В комментариях под публикациями представитель "СИБУР-Кстово" пояснил, что интенсивная работа факела была временной. По его словам, это произошло в рамках штатной настройки технологического оборудования.

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Теги:
Кстово Социальные сети
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