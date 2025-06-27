Яркое зарево над Кстовом насторожило жителей ночью 28 июня

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Жители Кстова в Нижегородской области заметили необычное свечение в ночном небе. Над городом появилось ярко-красное зарево, которое местные жители запечатлели и выложили в соцсетях.
Сильный свет исходил со стороны промышленной зоны. Очевидцы предполагают, что причиной стал факел на одном из предприятий — именно он, по их словам, озарил небо красным оттенком.
В комментариях под публикациями представитель "СИБУР-Кстово" пояснил, что интенсивная работа факела была временной. По его словам, это произошло в рамках штатной настройки технологического оборудования.
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