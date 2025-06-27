Эксперт финансового рынка назвал лучший момент для вложения средств Экономика

Июньское заседание ЦБ РФ привело к массовому снижению ставок по рублевым вкладам. По прогнозам, к 1 августа ставки могут опуститься еще ниже. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в беседе с телеканалом "360" рассказал, когда лучше начать инвестировать, чтобы получить прибыль.

Бархота отметил, что есть вероятность резкого снижения ключевой ставки — на 2-2,5 процентных пункта. Он предположил, что к 1 августа ставки по новым вкладам могут опуститься до 14-15%. Поэтому, по его мнению, стоит рассмотреть возможность вложить часть средств сейчас, пока ставки остаются относительно высокими по сравнению с будущими значениями. Однако даже текущие ставки ниже, чем в начале года.

Эксперт также подчеркнул, что очередное заседание ЦБ РФ, вероятно, приведет к дальнейшему снижению ключевой ставки, что неизбежно отразится на ставках по вкладам. Таким образом, Бархота рекомендовал не откладывать решение о вложении денег, если вы хотите получить прибыль.

Напомним, 6 июня Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 20,00% годовых. Понижение показателя зафиксировано впервые за почти три года. Следующее заседание Совета директоров, на котором будет принято решение по ключевой ставке, запланировано на 25 июля.