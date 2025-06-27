Фотоловушка запечатлела семейство барсуков в Павловском районе

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Фотоловушка, установленная Павловским межрайонным охотохозяйственным отделом, запечатлела барсучиху с потомством. Видео опубликовал региональный Минлесхоз.
Примечательно, что семейство спокойно прогуливалось средь бела дня: из своих нор барсуки выходят главным образом ночью и в сумерках.
По данным государственного мониторинга, на 2025 год численность популяции барсуков в Нижегородской области составляет 2 012 особей. Наибольшая концентрация этих животных наблюдается в городском округе Перевозский, а также в Воскресенском и Семёновском муниципальных округах.
Важно помнить, что барсук относится к объектам охоты, но его добыча строго регулируется. Ежегодно устанавливаются лимиты на отлов, которые определяются на основании результатов государственного мониторинга численности и утверждаются указом губернатора региона.
Как сообщалось ранее, в Нижегородской области наблюдается устойчивый рост популяций диких животных. По итогам последних наблюдений увеличилось количество лосей, медведей, косуль, рысей и зайцев.
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