Лосей, медведей, косуль, рысей и зайцев стало больше в Нижегородской области Общество

Фото: Минсельхоз Нижегородской области

В Нижегородской области наблюдается устойчивый рост популяций диких животных. Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, по итогам последних наблюдений увеличилось количество лосей, медведей, косуль, рысей и зайцев.

По данным государственного мониторинга, численность лосей на территории области превысила 25,5 тысячи особей, тогда как в прошлом году она составляла около 25 тысяч. Популяция бурых медведей выросла с 1,4 до более чем 1,5 тысячи. Существенный прирост зафиксирован и среди рысей — их стало 622, по сравнению с 499 в прошлом году.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьев подчеркнул, что такие результаты стали возможны благодаря использованию цифровой платформы ведомства.

"Мы применяем систему "Цифровой лес", которая позволяет эффективно обрабатывать информацию и точно определять численность животных в охотничьих угодьях. Эти данные необходимы для установления квот на добычу животных в следующем сезоне и принятия решений по рациональному использованию природных ресурсов", — отметил министр.

Основным методом подсчета животных остается зимний маршрутный учет, при котором специалисты фиксируют следы животных на снегу. В наблюдениях участвуют сотрудники министерства, охотпользователи, опытные охотники, а также специалисты заповедника "Керженский", обладающие высокой квалификацией в определении следов.

Кроме учета, в регионе ведется постоянная работа по охране дикой фауны и организации биотехнических мероприятий. В частности, для лосей выкладывают соль, косуль подкармливают сеном, ветками и корнеплодами, а для медведей создают специальные поля с дополнительным кормом.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники государственного охотнадзора круглогодично следят за состоянием кормовых площадок и своевременно их пополняют. Это способствует росту популяций не только крупных животных, но и зайцев.

Так, численность европейской косули увеличилась с 1,6 до 1,8 тысячи особей, а сибирской — с 2,3 до 2,4 тысячи. Заяц-беляк теперь насчитывает почти 49,8 тысячи особей (в прошлом году — 45,8 тысячи), а заяц-русак — 3,8 тысячи (в 2024 году — 3,3 тысячи).

Ранее сообщалось, что нижегородцы должны произвести маркировку домашних сельскохозяйственных животных до 1 декабря 2025 года.