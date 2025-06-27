Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Бекетова в Нижнем Новгороде

Нижегородское МЧС поделилось жуткими кадрами с места смертельного ДТП на улице Бекетова, которое произошло вечером 29 июня.
Как сообщалось ранее, водитель "ЗАЗ" при повороте налево врезался в "Хонду", которую, в свою очередь, отбросило на остановку. В этот момент там находились люди: погибли две женщины.
Также известно и троих пострадавших, в том числе ребенке. Их госпитализировали.
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