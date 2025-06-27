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Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Бекетова в Нижнем Новгороде

30 июня 2025 07:22  [2] Происшествия

Нижегородское МЧС поделилось жуткими кадрами с места смертельного ДТП на улице Бекетова, которое произошло вечером 29 июня. 

Как сообщалось ранее, водитель "ЗАЗ" при повороте налево врезался в "Хонду", которую, в свою очередь, отбросило на остановку. В этот момент там находились люди: погибли две женщины. 

Также известно и троих пострадавших, в том числе ребенке. Их госпитализировали. 

Фото: МЧС по Нижегородской области

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Теги:
ДТП Остановки Смертность
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